Житель Дмитровского района подозревается в покушении на убийство

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Дмитровского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По данным следствия, 27 июня 2019 года подозреваемый, находясь по месту своего жительства в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта причинил своей сожительнице множественные телесные повреждения путем нанесения ударов молотком и топором в область жизненно важных органов. Благодаря своевременному оказанию медицинской помощи потерпевшей удалось выжить, однако, ее состояние крайне тяжелое.

В настоящее время подозреваемый задержан, расследование уголовного дела продолжается, информирует СУ СК по Орловской области.