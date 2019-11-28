Житель Орла осужден за убийство к 12 годам лишения свободы

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской федерации по Орловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении ранее судимого 32-летнего жителя города Орла. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что 2 ноября 2018 года осужденный, находясь в Железнодорожном районе города Орла в подъезде многоквартирного дома, на почве личных неприязненных отношений нанёс несколько ножевых ранений 34-летнему мужчине. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

Благодаря слаженным действиям следователей и оперативных сотрудников злоумышленник был задержан в кратчайшие сроки. В ходе следствия он вину признал, в содеянном раскаялся.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, сообщает СУ СК по Орловской области.