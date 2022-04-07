Житель города Орла подозревается в незаконной видеослежке

Житель города Орла подозревается в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Следственными органами СК России по Орловской области в отношении жителя города Орла возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ (Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

По данным следствия, 36-летний подозреваемый произвел и хранил в своем гараже в Советском районе города Орла специальное техническое средство для негласного получения информации с возможностью ведения скрытого видеонаблюдения путем камуфлирования.

В настоящее время в отношении подозреваемого проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, информирует СУ СК по Орловской области.