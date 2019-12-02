2 декабря 2019



Житель города Орла подозревается в убийстве брата

2 декабря в квартире многоэтажного жилого дома в Северном районе города Орла обнаружено тело 41-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления.

Им оказался 46-летний брат потерпевшего, который под тяжестью предъявленных улик сознался в содеянном и пояснил, что в ночь с 1 на 2 декабря в ходе совместного распития спиртных напитков вступил с родственником в конфликт на бытовой почве, в ходе которого причинил ему множественные телесные повреждения.  От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время в отношении подозреваемого рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, информирует пресс-служба регионального СУ СК.

 

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Опубликовано 02 Дек 2019 в 12:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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