10 июня 2021



Житель Ливенского района получил по почте посылку с пчёлами

Почта России доставила «живую посылку» с пчёлами жителю поселка Сахарозаводской в Орловском регионе, сообщает УФПС Орловской области.

Бандероль весом 270 г доставлена адресату из Старого Оскола Белгородской области. В почтовое отделение ее доставит курьер.

К таким посылкам — особое внимание. На коробке или пакете с отверстиями ставится метка «Осторожно. Пчелы». На обратной стороне посылки прикреплены сопроводительные ветеринарные документы, а внутри специальным способом закреплены контейнеры с пчелами. В одной ёмкости обычно находятся одна пчелиная матка и 9 рабочих пчел. На время доставки в контейнеры закладывается питание для насекомых. 7 июня бандероль была отправлена из Старого Оскола, а сегодня 10 июня ее уже вручат пчеловоду.

«Начиная с марта, к нам регулярно поступают такие посылки, – рассказал начальник Ливенского участка курьерской доставки Денис Булгаков. – В Ливенском районе много пчеловодов. Весна и начало лета — традиционный сезон для приобретения пчел, это связано с весенним размножением насекомых. И многие владельцы пасек стараются обновить пчелиную семью более здоровыми и крепкими особями. Особенно часто такие посылки к нам поступают из пчеловодческих хозяйств Адыгеи».

 

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Опубликовано 10 Июн 2021 в 12:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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