Житель Ливенского района угрожал полицейским работающей газонокосилкой

Житель Ливенского района подозревается в совершении преступления в отношении полицейских.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Ливенского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 (угроза применения насилия в отношении представителя власти).

По данным следствия, 22 июня 2018 года в селе Орлово Ливенского района подозреваемый не подчинился законным требованиям сотрудников полиции, которые проводили оперативно-розыскные мероприятия в связи с кражей чужого имущества, словесно угрожал им физической расправой — путем причинения телесных повреждений работающим триммером.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, информирует СУ СК по Орловской области.