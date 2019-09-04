4 сентября 2019



Житель Мценска осужден на 17 лет за преступления против личности

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области доказательства признаны судом присяжных достаточными для вынесения обвинительного вердикта в отношении 41-летнего жителя города Мценска.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), п. «з» ч 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Следствием и судом установлено, что в июне 2018 года осужденный на территории своего домовладения в ходе конфликта, произошедшего во время распития спиртных напитков, совершил жестокое убийство местного жителя, после чего расчленил его тело и на своем автомобиле вывез останки, закопав  их в городе Мценске и окрестностях.

Преступление на протяжении месяца оставалось нераскрытым. Лишь благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным действиям, оперативно-розыскным мероприятиям удалось установить и задержать преступника.

Следователями был проведен ряд следственных действий и экспертных исследований, в том числе молекулярно-генетические экспертизы, результаты которых легли в основу предъявленного обвинения.

Кроме того, осужденный на почве личной неприязни в 2018 году причинил вред здоровью различной степени тяжести двум жителям города Мценска.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима, информирует СУ СК Орловской области.

 

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Опубликовано 04 Сен 2019 в 16:07. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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