Житель Мценска осужден по нескольким тяжким статьям

Приговором Мценского районного суда к 18 годам колонии строгого режима осужден местный житель.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 40-летнего жителя г. Мценска.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Следствием и судом установлено, что 29 января 2019 года подсудимый распивал спиртные напитки в доме своего знакомого в г. Мценске, где у него произошел конфликт с 30-летним местным жителем.

В процессе конфликта подсудимый нанес потерпевшему множественные удары в область жизненно важных органов, причинив телесные повреждения, несовместимые с жизнью, от которых мужчина скончался на месте происшествия. После избиения потерпевшего, воспользовавшись его беспомощным состоянием, подсудимый совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера.

Хозяин дома и его сожительница пытались пресечь противоправные действия подсудимого, однако также были подвергнуты жестокому избиению с его стороны.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, информирует СУ СК по Орловской области.