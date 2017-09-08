Житель Мценска осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего

Житель Мценска признан виновным в умышленное причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего.

Следствием и судом установлено, что 27 августа 2017 года в одном из кафе города Мценска между 16-летним потерпевшим и 35-летним мужчиной произошел конфликт, в результате которого злоумышленник нанес несовершеннолетнему удар ножом в область живота.

Благодаря своевременному оказанию медицинской помощи потерпевший остался жив.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, информирует пресс-служба СУ СК по Орловской области.