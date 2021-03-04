Житель Мценска отправится в колонию за повторную «пьяную» езду

Сотрудники Мценской межрайонной прокуратуры поддержали государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя г. Мценска, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Установлено, что мужчина, будучи ранее подвергнутым за управление транспортным средством в состоянии опьянения административному наказанию в виде лишения права управления транспортным средством и штрафа, вновь нарушил Правила дорожного движения РФ и управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности гражданина и назначил ему наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года.

Приговор районного суда не вступил в законную силу, сообщает прокуратура Орловской области.