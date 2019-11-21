21 ноября 2019



Житель Мценска перевел на счет мошенников 77 тыс. рублей

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства телефонного мошенничества, совершенного в отношении жителя Мценска.

Жертвой злоумышленников стал 60-летний пенсионер.

Мужчине позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что со счета клиента происходит несанкционированное снятие денежных средств. Злоумышленник порекомендовал мужчине прийти в отделение банка, обналичить имеющуюся сумму – более 77 тысяч рублей и поместить ее для сохранности на названный им счет.

Мужчина так и поступил. При этом звонивший все время находился с ним на связи, не давая возможности проконсультироваться с кем-либо еще.

Через некоторое время пенсионер понял, что его обманули, и  обратился в МО МВД России «Мценский» с заявлением.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления, информирует  пресс-служба УМВД России по Орловской области.

 

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Опубликовано 21 Ноя 2019 в 16:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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