1 ноября 2018



Житель Мценска подозревается в применении насилия в отношении полицейского

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дела в отношении 33-летнего жителя Мценска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По данным следствия, 3 октября 2018 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в подъезде многоквартирного дома по ул. Заводской в г. Мценске, в ответ на законные требования сотрудника ОУР МО МВД России «Мценский» ударил его кулаком в лицо.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, информирует СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 01 Ноя 2018 в 12:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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