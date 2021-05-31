Житель Мценска задушил свою престарелую мать

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Мценска, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии).

Следствием установлено, что в мае 2020 года 50-летний обвиняемый находился в коридоре квартиры по месту своего жительства в городе Мценске вместе со своей престарелой матерью-инвалидом, с которой у него произошел словесный конфликт. В ходе конфликта злоумышленник, понимая, что потерпевшая в силу возраста и заболеваний опорно-двигательной системы не сможет оказать ему сопротивление, нанес ей удар кулаком в область шеи, а затем задушил.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину в совершенных преступлениях. По результатам расследования прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК по Орловской области.