31 мая 2021



Житель Мценска задушил свою престарелую мать

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Мценска, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии).

Следствием установлено, что в мае 2020 года 50-летний обвиняемый находился в коридоре квартиры по месту своего жительства в городе Мценске вместе со своей престарелой матерью-инвалидом, с которой у него произошел словесный конфликт. В ходе конфликта злоумышленник, понимая, что потерпевшая в силу возраста и заболеваний опорно-двигательной системы не сможет оказать ему сопротивление, нанес ей удар кулаком в область шеи, а затем задушил.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину в совершенных преступлениях. По результатам расследования прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 31 мая 2021 в 16:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 34

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