13 августа 2018



Житель Нарышкино подозревается в убийстве матери

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя поселка Нарышкино, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей.

По данным следствия, 11 августа 2018 года подозреваемый, находясь по месту жительства, в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт со своей 61-летней матерью и нанес ей несколько ножевых ранений.

От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась в медицинском учреждении.

В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 13 Авг 2018 в 18:01. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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