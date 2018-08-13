Житель Нарышкино подозревается в убийстве матери

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя поселка Нарышкино, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей.

По данным следствия, 11 августа 2018 года подозреваемый, находясь по месту жительства, в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт со своей 61-летней матерью и нанес ей несколько ножевых ранений.

От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась в медицинском учреждении.

В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК по Орловской области.