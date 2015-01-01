Житель Новосиля осужден за заведомо ложный донос

31-летний житель города Новосиля осужден за заведомо ложный донос.

Следствием и судом установлено, что в ночь с 19 на 20 мая 2017 года осужденный, в то время условно-досрочно освобожденный из мест лишения свободы, в г. Новосиль совершил открытое хищение денежных средств у местного жителя, применив к потерпевшему насилие, не опасное для жизни и здоровья.

Подозреваемого задержали и доставили для допроса к следователю МО МВД РФ «Новосильское».

В ходе допроса в качестве подозреваемого осужденный в присутствии очевидцев нанес себе удары кулаком по лицу, причинив телесные повреждения в виде кровоподтеков. В нанесении побоев он обвинил следователя.

Суд приговорил виновного к 4 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год, сообщает СУ СК по Орловской области.