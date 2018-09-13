13 сентября 2018



Житель Орла метнул гранату в сторону автомобиля работодателя

Принято к производству уголовное дело в отношении жителя  Орла, взорвавшего гранату в общественном месте.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области принято к производству из органов полиции уголовное дело, возбужденное в отношении жителя города Орла по преступлениям, предусмотренным ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов), ч. 3 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

По данным следствия, 13 сентября 2018 года подозреваемый, находясь на пересечении улиц Полесской и Цветаева в Орле, вступил в конфликт со своим бывшим работодателем и метнул гранату РГД-5 в сторону припаркованного автомобиля. Боеприпас взорвался в нескольких метрах от машины. В результате взрыва никто из граждан не пострадал.

Кроме того, действиям подозреваемого будет дана оценка по ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества).

В настоящее время подозреваемый задержан, проводятся допросы, обыски и иные неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, информирует региональное СУ СК.

 

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Опубликовано 13 Сен 2018 в 17:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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