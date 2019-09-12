Житель Орла обвиняется в применении насилия в отношении полицейского

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Следствием установлено, что 17 июля 2019 обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в подъезде многоквартирного дома в Заводском районе Орла, попытался нанести полицейскому, прибывшему по вызову для пресечения противоправного поведения, удар ножом в область грудной клетки.

Однако полицейский смог уклониться от удара и, применив в отношении обвиняемого специальные средства, обезоружил его.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, информирует СУ СК по Орловской области.