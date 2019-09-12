12 сентября 2019



Житель Орла обвиняется в применении насилия в отношении полицейского

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Следствием установлено, что 17 июля 2019 обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в подъезде многоквартирного дома в Заводском районе Орла, попытался нанести полицейскому, прибывшему по вызову для пресечения  противоправного поведения, удар ножом в область грудной клетки.

Однако полицейский смог уклониться от удара и,  применив в отношении обвиняемого специальные средства, обезоружил его.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, информирует СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 12 Сен 2019 в 13:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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