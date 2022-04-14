14 апреля 2022



Житель Орла отправится в колонию за наезд на росгвардейца

Северный районный суд г. Орла вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего местного жителя.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Установлено, что в апреле 2021 года осужденный, не подчинившись законным требованиям сотрудника Росгвардии,  на автомобиле «Лада Гранта» осуществил умышленный наезд на него и протащил его не менее пяти метров на капоте автомобиля. В результате сотруднику Росгвардии были причинены телесные повреждения.

Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор районного суда не вступил в законную силу, информирует пресс-служба областной прокуратуры.

 

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Опубликовано 14 Апр 2022 в 14:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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