Житель Орла подозревается в нарушении неприкосновенности частной жизни

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего жителя города Орла, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).

По данным следствия, подозреваемый с апреля по май 2018 года разместил в социальной сети «ВКонтакте» для публичной демонстрации фотографии с изображением в обнаженном виде своей бывшей супруги, нарушив конституционное право потерпевшей на неприкосновенность частной жизни.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК по Орловской области.