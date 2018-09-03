3 сентября 2018



Житель Орла подозревается в нарушении неприкосновенности частной жизни

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего жителя города Орла, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).

По данным следствия, подозреваемый с апреля по май 2018 года разместил в социальной сети «ВКонтакте» для публичной демонстрации фотографии с изображением в обнаженном виде своей бывшей супруги, нарушив конституционное право потерпевшей на неприкосновенность частной жизни.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 03 Сен 2018 в 13:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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