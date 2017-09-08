Житель Орла подозревается в оскорблении религиозных чувств верующих

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя города Орла, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).

По данным следствия, подозреваемый с декабря 2012 года по февраль 2016 года в социальной сети «ВКонтакте» на своей персональной странице разместил несколько фотоизображений, содержание которых выражает явное неуважение к обществу и направлено на оскорбление религиозных чувств верующих.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления., информирует СУ СК по Орловской области.