20 декабря 2018



Житель Орла подозревается в покушении на убийство сожительницы

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя города Орла, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30  ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По данным следствия, в ночь с 18 на 19 декабря 2018 года подозреваемый в состоянии наркотического опьянения вступил в конфликт со своей сожительницей и нанес женщине осколком стекла множественные удары в область головы, туловища, конечностей. Преступные действия нападавшего пресекли прибывшие по вызову соседей сотрудники полиции. Женщине своевременно оказали медицинскую помощь, и она осталась жива.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу.

В отношении подозреваемого рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, информирует пресс-служба регионального СУ СК.

 

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Опубликовано 20 Дек 2018 в 12:12. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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