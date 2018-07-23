23 июля 2018



Житель Орла подозревается в применении насилия в отношении полицейского

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Орла, подозреваемого в применение насилия в отношении полицейского.

По данным следствия, 11 июня 2018 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в Заводском районе города Орла, не подчинился законным требованиям участкового уполномоченного полиции, находящегося при исполнении должностных обязанностей, и нанес полицейскому удар кулаком в область затылочной части головы, причинив ушиб и физическую боль.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

 

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Опубликовано 23 Июл 2018 в 16:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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