Житель Орла подозревается в применении насилия в отношении полицейского

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Орла, подозреваемого в применение насилия в отношении полицейского.

По данным следствия, 11 июня 2018 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в Заводском районе города Орла, не подчинился законным требованиям участкового уполномоченного полиции, находящегося при исполнении должностных обязанностей, и нанес полицейскому удар кулаком в область затылочной части головы, причинив ушиб и физическую боль.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.