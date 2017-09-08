Житель Орла подозревается в применении насилия в отношении полицейского

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Орла, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По данным следствия, 27 августа 2017 года подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения во дворе многоквартирного жилого дома по ул. Маринченко нанес удар кулаком в лицо старшему сержанту полиции, который находился при исполнении своих должностных обязанностей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК по Орловской области.