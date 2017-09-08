Житель Орла подозревается в совершении преступления экстремистской направленности

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего жителя города Орла, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

По данным следствия, в августе 2014 года и январе 2016 года подозреваемый разместил в социальной сети «ВКонтакте» видеофайлы, содержание которых направлено на разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды, ненависти в отношении представителей религиозных течений.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 20 Сен 2017 в 14:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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