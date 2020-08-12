Житель Орла попытался пройти мимо кассы с наполненными сумками

Ранее судимого жителя Орла задержали в сетевом гипермаркете сотрудники Росгвардии.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, инцидент произошел в одном из торговых центров на ул. Михалицына в Северном районе города Орла. Сотрудники вневедомственной охраны получили сигнал «тревога» около шести часов вечера.

Работники гипермаркета рассказали, что их внимание привлек «покупатель», который спешил пройти мимо кассовой зоны с наполненными сумками.

Силовики задержали данного гражданина — местного жителя 1980 г.р.

Ранее злоумышленник неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные правонарушения, связанные с хранением, изготовлением и оборотом наркотических средств и психотропных веществ.