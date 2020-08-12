12 августа 2020



Житель Орла попытался пройти мимо кассы с наполненными сумками

Ранее судимого жителя Орла задержали в сетевом гипермаркете сотрудники Росгвардии.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, инцидент произошел в одном из торговых центров на ул. Михалицына в Северном районе города Орла. Сотрудники вневедомственной охраны получили сигнал «тревога» около шести часов вечера.

Работники гипермаркета рассказали, что их внимание привлек «покупатель», который спешил пройти мимо кассовой зоны с наполненными сумками.

Силовики задержали данного гражданина — местного жителя 1980 г.р.

Ранее злоумышленник неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные правонарушения, связанные с хранением, изготовлением и оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

 

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Опубликовано 12 Авг 2020 в 13:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 41

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