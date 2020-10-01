Житель Орла предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего сына

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 64-летнего жителя города Орла, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что в июне 2020 года подозреваемый находился у себя в квартире, где распивал спиртное со своим 32-летним сыном и двумя его знакомыми. В процессе распития спиртного у обвиняемого возник конфликт с сыном на почве личных неприязненных отношений, в ходе которого он нанес ему проникающее ножевое ранение в область живота. Потерпевший скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд, информирует СУ СК по Орловской области.