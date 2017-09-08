Житель Орла предстанет перед судом за оскорбление религиозных чувств верующих

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Орла, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).

Следствием установлено, что обвиняемый с октября 2015 года по февраль 2016 года в социальной сети «ВКонтакте» на своей персональной странице разместил несколько фотоизображений с надписями, оскорбляющими религиозные чувства православных верующих и оскверняющими основные предметы религиозного почитания.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.