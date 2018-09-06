6 сентября 2018



Житель Орла предстанет перед судом за убийство знакомого

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя города Орла, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что 3 февраля 2018 года обвиняемый прибыл в деревню Ледно Урицкого района и в состоянии алкогольного опьянения пришел к своему знакомому, который проживал один. Между мужчинами произошел конфликт на бытовой почве, в процессе которого обвиняемый задушил потерпевшего.

После совершенного преступления обвиняемый спрятал тело потерпевшего в подвале на территории домовладения, где оно пролежало более четырех месяцев.

В июне 2018 года обвиняемый поджег подвал с целью уничтожения тела  потерпевшего, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал, в содеянном раскаялся.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 06 Сен 2018 в 13:14. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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