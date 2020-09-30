30 сентября 2020



Житель Орла принудительно заплатил более 130 штрафов за быструю езду

Житель Орла — любитель быстрой езды —  принудительно  заплатил 131 административный штраф  и более 90 тысяч рублей исполнительского сбора после того, как приставы вынесли постановление о запрете на регистрационные действия в отношении его транспортного средства.
Как сообщает пресс-служба УФССП по Орловской области, принятые меры стали веским поводом для того, чтобы полностью должник полностью погасил задолженность  по административным штрафам и оплатил исполнительский сбор на общую сумму более 200 тысяч рублей.

 

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Опубликовано 30 Сен 2020 в 12:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 5

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