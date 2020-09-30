Житель Орла принудительно заплатил более 130 штрафов за быструю езду

Житель Орла — любитель быстрой езды — принудительно заплатил 131 административный штраф и более 90 тысяч рублей исполнительского сбора после того, как приставы вынесли постановление о запрете на регистрационные действия в отношении его транспортного средства.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Орловской области, принятые меры стали веским поводом для того, чтобы полностью должник полностью погасил задолженность по административным штрафам и оплатил исполнительский сбор на общую сумму более 200 тысяч рублей.