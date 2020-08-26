Житель Орла, смертельно ранивший гвоздём 34-летнего мужчину, проведет к колонии 18 лет

Собранные следственными органами СК России по Орловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении ранее судимого 32- летнего жителя города Орла. Он признан виновным в краже, убийстве и покушении на убийство двух лиц.

Следствием и судом установлено, что 15 сентября 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения вблизи магазина в Железнодорожном районе города Орла, в ходе конфликта смертельно ранил строительным гвоздем 34-летнего мужчину и покушался на убийство еще одного человека.

От полученных колотых ранений один мужчина скончался, а второй потерпевший с телесными повреждениями был госпитализирован в медицинское учреждение, где находился на стационарном лечении.

Кроме того, осуждённый ранее похитил мобильный телефон у местного жителя.

Приговором суда осуждённому назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.