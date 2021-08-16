16 августа 2021



Житель Орла украл из магазина туристическую палатку и снова туда вернулся

Наряд вневедомственной охраны пресек противоправные действия 24-летнего жителя города Орла, который вынес из гипермаркета двухместную туристическую палатку и спустя несколько дней вновь туда вернулся.

Работники магазина просмотрели записи камер наблюдения, узнали в посетителе, злоумышленника и нажали тревожную кнопку.

Молодого человека задержали и передали сотрудникам полиции.

В течение нескольких дней орловские росгвардейцы более 50 раз выезжали по сигналам КТС на охраняемые объекты. За совершение хищений в сетевых супермаркетах на ул. Октябрьской и Московском шоссе стражи правопорядка задержали трех орловцев в возрасте от 25 до 29 лет, сообщает пресс-служба Росгвардии.

 

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Опубликовано 16 Авг 2021 в 16:14. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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