Житель Орла украл из магазина туристическую палатку и снова туда вернулся

Наряд вневедомственной охраны пресек противоправные действия 24-летнего жителя города Орла, который вынес из гипермаркета двухместную туристическую палатку и спустя несколько дней вновь туда вернулся.

Работники магазина просмотрели записи камер наблюдения, узнали в посетителе, злоумышленника и нажали тревожную кнопку.

Молодого человека задержали и передали сотрудникам полиции.

В течение нескольких дней орловские росгвардейцы более 50 раз выезжали по сигналам КТС на охраняемые объекты. За совершение хищений в сетевых супермаркетах на ул. Октябрьской и Московском шоссе стражи правопорядка задержали трех орловцев в возрасте от 25 до 29 лет, сообщает пресс-служба Росгвардии.