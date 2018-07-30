Житель Орла украл у соседа велосипеды

Сотрудники ОП №2 (по Заводскому району) УМВД России по г. Орлу установили подозреваемого в краже двух велосипедов.

В ОП №2 УМВД России по г. Орлу обратился гражданин 1976 года рождения. Он рассказал, что отлучался на несколько дней, а, вернувшись, не обнаружил двух своих велосипедов, которые оставил в запираемой хозпостройке.

Розыском подозреваемого занялись оперативники. В поле зрения полицейских попал сосед потерпевшего – гражданин 1986 года рождения, который является подозреваемым по другому уголовному делу.

В беседе с полицейскими он признался в причастности к краже и рассказал, кому сбыл похищенные транспортные средства. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает УМВД по Орловской области.