30 июля 2018



Житель Орла украл у соседа велосипеды

Сотрудники ОП №2 (по Заводскому району) УМВД России по г. Орлу установили подозреваемого в краже двух велосипедов.

В ОП №2 УМВД России по г. Орлу обратился гражданин 1976 года рождения. Он рассказал, что отлучался на несколько дней, а, вернувшись, не обнаружил двух своих велосипедов, которые оставил в запираемой хозпостройке.

Розыском подозреваемого занялись оперативники. В поле зрения полицейских попал сосед потерпевшего – гражданин 1986 года рождения, который является подозреваемым по другому уголовному делу.

В беседе с полицейскими он признался в причастности к краже и рассказал, кому сбыл похищенные транспортные средства. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает УМВД по Орловской области.

 

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Опубликовано 30 Июл 2018 в 13:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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