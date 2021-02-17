Житель Орла заплатит 15 тыс. рублей за повторное нарушения масочного режима

Советский районный суд г. Орла рассмотрел материал по делу об административном правонарушении в отношении молодого человека, который ранее уже был подвергнут административному наказанию за нахождение в местах массового пребывания людей без маски.

По результатам рассмотрения предоставленных должностным лицом УМВД России по г. Орлу материалов, молодой человек судом был признан виновным в совершении правонарушения по части 2 статьи 20.6.1 КоАП РФ и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба Советского районного суда, ранее молодой человек уже был подвергнут административному наказанию в виде предупреждения за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.

Напомним, за повторное нарушение масочного режима гражданин может быть оштрафован на сумму от пятнадцати до пятидесяти тысяч рублей.