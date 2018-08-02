2 августа 2018



Житель Орловского района подозревается в совершении преступления в отношении подростка

31 июля 2018 года в населенном пункте Малая Куликовка Орловского района неизвестный мужчина с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, открыто похитил у 16-летнего подростка велосипед стоимостью более 7 тысяч рублей.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой).

В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам установлено лицо, причастное к совершению данного преступления. Им оказался ранее судимый житель Орловского района, который сознался в содеянном.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, информирует СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 02 Авг 2018 в 16:42. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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