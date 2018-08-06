6 августа 2018



Житель Орловского района подозревается в убийстве

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 5 августа 2018 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на дачном участке в СТ «Сигнал», в ходе конфликта нанес своему 50-летнему знакомому несколько ножевых ранений, от которых потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время подозреваемый задержан, свою вину в содеянном признает. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

 

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Опубликовано 06 Авг 2018 в 12:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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