Житель Орловского района подозревается в убийстве

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 5 августа 2018 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на дачном участке в СТ «Сигнал», в ходе конфликта нанес своему 50-летнему знакомому несколько ножевых ранений, от которых потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время подозреваемый задержан, свою вину в содеянном признает. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.