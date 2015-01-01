Житель Орловской области подозревается в укрывательстве особо тяжкого преступления

Житель Орловского района 1983 года рождения подозревается в совершении действий, направленных на укрывательство особо тяжкого преступления — убийства.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области, умышленное причинение смерти человеку произошло в конце июля 2016 года. О пропаже 44-летнего орловца 27 июля заявила в полицию его супруга. Женщина рассказала, что муж уехал из дома на личном автомобиле «Форд Фокус» и пропал.

Розыском орловца немедленно занялись полицейские. К работе по установлению местонахождения гражданина подключились сотрудники управления уголовного розыска регионального УМВД.

В тот же день прохожие в Орловском районе недалеко от Андриабужского лесопарка увидели сгоревшую иномарку. Как вскоре установили оперативники, автомобиль принадлежал разыскиваемому мужчине.

Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения местного жителя, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Полицейские опросили знакомых и семью пропавшего гражданина. Позже им удалось выйти на предполагаемого подозреваемого. Оперативники установили, что к исчезновению гражданина может быть причастен житель города Орла.

В беседе с оперативниками он сначала отрицал свою причастность к преступлению. Затем сознался, что 27 июля, находясь в автомобиле своего знакомого, дважды выстрелил в него из пистолета «Наган», переделанного под 9-миллиметровые патроны. Причиной стал крупный денежный долг перед жертвой, который подозреваемый решил не отдавать.

Затем злоумышленник связался со своим знакомым и попросил его помочь спрятать тело. Приятели отвезли труп в лесополосу в Орловском районе. Иномарку жертвы отогнали в район Андриабужского лесопарка и подожгли ее. Вечером того же дня мужчины вернулись на место, где оставили тело и закопали его.

В отношении гражданина, помогавшего подозреваемому в сокрытии следов преступления, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 316 УК РФ «Укрывательство преступлений».

В качестве максимального наказания за заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений статья 316 предусматривает арест на срок до шести месяцев либо лишение свободы на срок до двух лет.