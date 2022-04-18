Житель Орловской области попытался продать рога сайгака и получил условный срок

Житель Глазуновского района осужден за незаконное хранение и попытку продажи так называемых дериватов особо ценного животного, занесенного в Красную книгу Российской Федерации.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконное хранение дериватов (производных) особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации), ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 2 ст. 258.1 УК РФ (покушение на незаконную продажу дериватов (производных) особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации, с публичной демонстрацией, в том числе в сети «Интернет»).

Установлено, что осужденный в своем гараже незаконно хранил рога сайгака. Кроме того, мужчина пытался их продать, для чего разместил на одном из информационных сайтов в сети «Интернет» фото товара для демонстрации неопределённому кругу лиц.

С учетом мнения государственного обвинения суд признал мужчину виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и назначил ему наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Приговор районного суда не вступил в законную силу, информирует прокуратура Орловской области.