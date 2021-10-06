6 октября 2021



Житель Орловской области, сообщивший о «ложном» теракте, предстанет перед судом

Прокурор Железнодорожного района г. Орла утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя региона, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объекта социальной инфраструктуры).

По версии следствия, обвиняемый, в мае 2021 г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в регистратуру Орловской областной стоматологической поликлиники и сообщил заведомо ложные сведения о готовящемся взрыве в медицинском учреждении.

Уголовное дело по существу будет рассмотрено Железнодорожным районным судом г. Орла.

Максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации за заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объекта социальной инфраструктуры, —  лишение свободы на срок до пяти лет.

По информации прокуратуры Орловской области.

 

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Опубликовано 06 Окт 2021 в 16:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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