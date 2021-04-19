Житель Орловской области совершил умышленный наезд на росгвардейца

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего орловчанина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По данным следствия, 15 апреля 2021 года подозреваемый, управляя автомобилем «Лада Гранта», не подчинившись законным требованиям сотрудника территориального органа Росгвардии, на одной из заправочных станций в Северном районе города Орла совершил умышленный наезд на сотрудника, причинив ему телесные повреждения в виде ушибов правой руки, а также протащил его не менее пяти метров на капоте автомобиля.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, информирует СУ СК.