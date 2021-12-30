30 декабря 2021



Житель Свердловского района осужден за угрозу убийством и жестокое обращение с животными

Свердловский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 31-летнего местного жителя, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы), п. «д» ч. 2 ст. 245 УПК РФ (жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное в отношении нескольких животных).

Установлено, что в июне 2021 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, замахивался лопатой на супругу, целясь ей в голову, угрожал женщине убийством и избивал её.

Спустя несколько дней мужчина, также находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинил телесные повреждения двум кошкам и собаке.

От полученных повреждений животные погибли.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности мужчины и по совокупности преступлений назначил ему окончательное наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор районного суда не вступил в законную силу, информирует прокуратура Орловской области.

 

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Опубликовано 30 Дек 2021 в 12:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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