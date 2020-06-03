Житель Тросны получил «живую» посылку

Почта России в Орловском регионе доставила жителю Тросны «живую посылку» с пчёлами.

Бандероль весом чуть больше 200 г адресату пришла из Адыгеи, от пчеловодческого общества.

Как поясняет пресс-служба УФПС, конец мая — начало июня — традиционный сезон для приобретения пчел. К таким посылкам — особое внимание. На коробке ставится метка «Осторожно. Пчелы». Внутри находятся специальным способом закреплённые контейнеры. В одной ёмкости обычно находятся одна пчелиная матка и 9 рабочих пчел. На время доставки в контейнеры закладывается питание для насекомых.

28 мая бандероль была отправлена из Майкопа, а спустя 4 дня уже оказалась в руках пчеловода. Это вторая посылка с пчелами, которая поступила в регион с конца мая.