15 октября 2018



Житель Верховского района хранил в сарае около 380 граммов конопли

Житель Верховского района хранил в сарае порядка 380 граммов наркосодержащего растения.
Полицейские обнаружили в деревне Грязное, в принадлежащей гражданину хозяйственной постройке, подвешенные к балкам высушивающиеся растения.
Исследование показало, что изъятое – наркосодержащее растение общим весом около 380 граммов.
Следственным подразделение ОМВД России по Верховскому району в отношении мужчины 1985 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК Российской Федерации.
Гражданин рассказал полицейским, что увидел дикорастущую коноплю и сорвал ее, чтобы приготовить для личного употребления.
В настоящее время ведется следствие, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, информирует пресс-служба УМВД России по Орловской области.

 

А мне летать охота!
Орловские полицейские нашли украденную старинную икону
В Орле с 1 декабря повысится плата за содержание и ремонт жилья
Опубликовано 15 Окт 2018 в 15:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

Комментарии закрыты.

Новости

Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"