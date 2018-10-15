Житель Верховского района хранил в сарае около 380 граммов конопли

Житель Верховского района хранил в сарае порядка 380 граммов наркосодержащего растения.

Полицейские обнаружили в деревне Грязное, в принадлежащей гражданину хозяйственной постройке, подвешенные к балкам высушивающиеся растения.

Исследование показало, что изъятое – наркосодержащее растение общим весом около 380 граммов.

Следственным подразделение ОМВД России по Верховскому району в отношении мужчины 1985 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК Российской Федерации.

Гражданин рассказал полицейским, что увидел дикорастущую коноплю и сорвал ее, чтобы приготовить для личного употребления.

В настоящее время ведется следствие, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, информирует пресс-служба УМВД России по Орловской области.