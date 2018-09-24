Житель Верховского района подозревается в совершении «общеопасного» убийства

Следственными органами следственного управления Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено два уголовных дела в отношении 37-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

По данным следствия, 37-летний мужчина, находясь в квартире своего знакомого в с. Русский Брод Верховского района, после совместного употребления спиртных напитков поджег штору. Произошло возгорание многоквартирного жилого дома, в результате погиб один человек и причинен значительный ущерб имуществу жильцов дома.

Подозреваемый под тяжестью улик полностью сознался в содеянном.

В настоящее время он задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, информирует пресс-служба регионального СУ СК.