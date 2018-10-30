30 октября 2018



Жителей будут знакомить с планами работ вблизи их домов

Работы по обустройству парковочной зоны на улице 7-го Ноября были приостановлены из-за вмешательства жителей соседнего дома. Ситуацию прокомментировала начальник управления коммунальным хозяйством (УКХ) Светлана Климова. В субботу, 27 октября, начались работы по обустройству парковочного кармана в рамках исполнения наказов избирателей. Однако жильцы близстоящего дома выступили против. По их мнению, часть парковочной зоны занимала общедомовую территорию, а разрешения на производство работ собственники не давали.

Как пояснила Светлана Климова, согласно документации, парковочная зона будет расположена исключительно на территории улично-дорожной сети. На данный момент проходит согласование работ с ГИБДД. Глава администрации Орла отметил, что спорная ситуация возникла преимущественно из-за того, что жители дома не знали о запланированных работах.

— Все дорожные работы должны проводиться максимально публично. Проводите масштабную информационную работу по планированию благоустройства города. Необходимо пояснить жителям, где проходит кадастровая граница земельного участка и где будет находиться парковочный карман. Граждане должны быть осведомлены, что работы выполняются в рамках действующего законодательства и не ущемляют прав граждан, проживающих в этом доме, — обратился Александр Муромский к своих заместителям по территориям и начальнику УКХ.

 

Афиша праздничных мероприятий ко Дню города в Орле с 1 по 5 августа
МУП «Спецавтобаза» представила план вывода предприятия из кризиса
Некая «Единая городская служба по учету водоснабжения» распространяет ненадлежащую рекламу
Опубликовано 30 Окт 2018 в 16:01. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

Комментарии закрыты.

Новости

Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"