Жителей будут знакомить с планами работ вблизи их домов

Работы по обустройству парковочной зоны на улице 7-го Ноября были приостановлены из-за вмешательства жителей соседнего дома. Ситуацию прокомментировала начальник управления коммунальным хозяйством (УКХ) Светлана Климова. В субботу, 27 октября, начались работы по обустройству парковочного кармана в рамках исполнения наказов избирателей. Однако жильцы близстоящего дома выступили против. По их мнению, часть парковочной зоны занимала общедомовую территорию, а разрешения на производство работ собственники не давали.

Как пояснила Светлана Климова, согласно документации, парковочная зона будет расположена исключительно на территории улично-дорожной сети. На данный момент проходит согласование работ с ГИБДД. Глава администрации Орла отметил, что спорная ситуация возникла преимущественно из-за того, что жители дома не знали о запланированных работах.

— Все дорожные работы должны проводиться максимально публично. Проводите масштабную информационную работу по планированию благоустройства города. Необходимо пояснить жителям, где проходит кадастровая граница земельного участка и где будет находиться парковочный карман. Граждане должны быть осведомлены, что работы выполняются в рамках действующего законодательства и не ущемляют прав граждан, проживающих в этом доме, — обратился Александр Муромский к своих заместителям по территориям и начальнику УКХ.