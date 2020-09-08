Жителей Дмитровска избавят от лис

На портале Орловской области опубликован очередной приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов. В этот раз речь в документе идет о лисах. Охотникам разрешили добыть 5 рыжих красавиц. Причем, троих хвостатых будут искать в охотничьи угодья общества с ограниченной ответственностью «Сапсан». А вот две лисы отправятся в страну вечной охоты с территории города Дмитровска. В документе поясняется, что причин регулирования численности лис стала угроза нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания. Напомним, лисы традиционно считаются основным природным резервуаром бешенства. Их, конечно, можно прививать — приманку с вакциной в этом году разбросали в таком количестве, что заболеваемость животных бешенством заметно упала. Но иногда без отстрела просто не обойтись.

Еще важная деталь — на территории населенных пунктов использовать оружие строго запрещено. Так что в Дмитровске будут использованы способы, “исключающие нанесение ущерба другим объектам животного мира и обеспечивающие сохранность среды их обитания, в том числе с использованием охотничьих собак норных пород и самоловов”.