15 октября 2019



Жителей дома №227 по улице Комсомольской пообещали не оставить без крыши

В СМИ появились публикации о доме №227 на ул. Комсомольской, который попал в программу капитального ремонта, но по сей день стоит с раскрытой крышей. Как рассказал на сегодняшнем рабочем совещании замглавы по городскому хозяйству и транспорту Евгений Гришин, капремонт этого дома выполняет ООО «Авилон» на основании контракта, заключенного с региональным фондом капитального ремонта. Срок действия контракта — до 30 декабря 2019 года. По информации подрядчика, прибытие металла для покрытия крыши планируется сегодня, 15 октября. ООО «Авилон» обещает сразу же приступить к работе.

Сити-менеджер Александр Муромский отметил: нарекания жителей, которые не одну неделю живут в доме с непокрытой кровлей, справедливы. И хотя администрация Орла не участвует в проведении капитального ремонта, реагировать на обращения горожан необходимо. Александр Муромский поручил своему заместителю держать ситуацию на личном контроле.

Мэр Орла Василий Новиков также попросил Евгения Гришина пересмотреть весь список ремонтируемых по программе капитального ремонта домов и отметить объекты, где еще не проведены сезонные работы, в частности, замена кровли. Таким подрядчикам необходимо напоминать об ускорении темпов.

Кстати, на одном из совещаний еще пару лет назад вставал вопрос о домах, который входят в зиму с раскрытой кровлей. Тогда представителю фонда капремонта рекомендовали следить за ходом работ и не давать разрешения на демонтаж старой кровли, пока не прибудут все необходимые материалы для монтажа новой. Как показал 2019-ый год, стиль работы в орловском фонде капремонта менять не собираются. Дома по-прежнему раскрывают без запаса материалов для оперативной замены кровли.

 

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Опубликовано 15 Окт 2019 в 13:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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