13 мая 2019



Жителей и гостей Орла приглашают на концерт «Театр и музыка» (6+)

Мероприятие состоится завтра, 14 мая, в 18.30 в Орловской государственной филармонии (ул. Ленина, 23).

В концерте примут участие лучшие творческие коллективы Детской школы искусств №2 им. М.И. Глинки, лауреаты международных, всероссийских и областных конкурсов и фестивалей.

В программе — выступления образцового любительского вокального ансамбля «Фантазёры» (рук. Лазарева Т.М., конц. Быкова Е.Л.), хореографического ансамбля «Созвездие» (рук. Чеботарева С.В.), оркестр баянов и аккордеонов (рук. Фролова Е.Н.), духовой оркестр (рук. Харитонов К.А.), камерный оркестр (рук. Федоровская О.Д., конц. Халина Т.В.), учащиеся отделения «Искусство театр» (рук. Галуцких А.И.).

Звездой концерта станет двукратный обладатель муниципальной стипендии для обучающихся образовательных учреждений Степан Плахов (преп. Халина Т.В.).

Предстоящее мероприятие Детская школа искусств №2 им. М.И. Глинки посвящает Году театра в России.

 

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Опубликовано 13 мая 2019 в 16:32. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 26

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