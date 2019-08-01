1 августа 2019



Жителей и гостей Орла приглашают на «Музыкальный вернисаж» (12+)

3 августа в 19.00 на ул. Ленина (площадка около гостиницы «Салют») стартует концертная программа «Музыкальный вернисаж» от «Радио 7 на семи холмах».

Золотые хиты «Радио 7 на семи холмах» будут звучать в течение трех часов. Зрители смогут принять участие в познавательных викторинах об истории Орловщины и ее знаменитых земляках, о любимых артистах и музыкальных хитах. За правильные ответы на вопросы участники викторин получат призы.

В этот же вечер на площади Ленина пройдет мастер-класс по бальным танцам от Михаила Гавдиса.

 

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Опубликовано 01 Авг 2019 в 17:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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