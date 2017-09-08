Жителей «карточного домика» на Черкасской переселят в ближайшее время

Жителей дома №73а по улице Черкасской расселят уже в ближайшее время. Квартиры для них закупаются по ведомственной целевой программе «Переселение граждан, проживающих на территории города Орла, из аварийного жилищного фонда на 2016-2018 годы», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В доме по Черкасской, 73а восемь квартир, в которых проживают 18 человек. По двум муниципальным контрактам на сумму 12,3 млн рублей в ПАО «Орелстрой» городом уже закуплены восемь жилых помещений в домах по ул. Генерала Лаврова, 8 и 10 (новый микрорайон «Болховский»). В данный момент идет процедура их регистрации. Жители Черкасской, 73а предупреждены о том, что находиться в строении опасно, им может быть временно предоставлен маневренный жилой фонд муниципалитета.

Кроме того, по результатам осмотров аварийных домов и домов, оставшихся без управления, были выявлены здания, техническое состояние которых требует дополнительного обследования специализированными организациями. Среди аварийных таких 34, среди «брошенных» — 16. В последних будут проведены общие собрания собственников по определению способа управления. Что касается аварийных домов, то, согласно решению городской комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, на их обследование специализированными организациями будут выделены средства из резервного фонда города. Сейчас идет сбор коммерческих предложений.

Также проводится подготовка смет на ремонт жилых помещений муниципального маневренного фонда. Как подчеркнул глава администрации города Александр Муромский, это жилье должно быть готово принять орловцев в любое время.