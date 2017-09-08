Жителей «карточного домика» на Черкасской переселят в ближайшее время

Жителей дома №73а по улице Черкасской расселят уже в ближайшее время. Квартиры для них закупаются по ведомственной целевой программе «Переселение граждан, проживающих на территории города Орла, из аварийного жилищного фонда на 2016-2018 годы», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В доме по Черкасской, 73а восемь квартир, в которых проживают 18 человек. По двум муниципальным контрактам на сумму 12,3 млн рублей в ПАО «Орелстрой» городом уже закуплены восемь жилых помещений в домах по ул. Генерала Лаврова, 8 и 10 (новый микрорайон «Болховский»). В данный момент идет процедура их регистрации. Жители Черкасской, 73а предупреждены о том, что находиться в строении опасно, им может быть временно предоставлен маневренный жилой фонд муниципалитета.

Кроме того, по результатам осмотров аварийных домов и домов, оставшихся без управления, были выявлены здания, техническое состояние которых требует дополнительного обследования специализированными организациями. Среди аварийных таких 34, среди «брошенных» — 16. В последних будут проведены общие собрания собственников по определению способа управления. Что касается аварийных домов, то, согласно решению городской комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, на их обследование специализированными организациями будут выделены средства из резервного фонда города. Сейчас идет сбор коммерческих предложений.

Также проводится подготовка смет на ремонт жилых помещений муниципального маневренного фонда. Как подчеркнул глава администрации города Александр Муромский, это жилье должно быть готово принять орловцев в любое время.

 

Гроза орловских бандитов возглавил полицию Москвы
В Орле открылась выставка "Армии мира"
Очаг АЧС в Знаменском районе Орловской области локализован
Опубликовано 19 Сен 2017 в 15:25. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

Комментарии закрыты.

Митинг против Вадима Потомского 08.09.2017


Игорь Рыбаков о фактическом запрете публичных мероприятий законопроектом Потомского


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутатов не пускают в здание облправительства


По Орлу провезли топиарного "Шрэка"


КАК МИМО ЛЁТНОЕ ВИДЕНЬЕ


ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"