18 октября 2018



Жителей Орла приглашают на субботник и предлагают поработать вместо коммунальных служб, УК и коммерсантов

Администрация города Орла сообщает : 20 октября состоится общегородской субботник. Чиновники приглашают всех желающих присоединиться к генеральной уборке областного центра и называют это «экологической акцией».

Также они рассчитывают, что в уборке дворов, территорий возле коммерческих и социальных объектов примут участие порядка 40 тысяч орловцев: 1330 трудовых и 103 образовательных коллективов, более 12 тысяч учащихся. Это значит, что экологическая акция будет проводится в добровольно-принудительном порядке.

Субботник начнется в 9.00.

В Заводском районе основными местами для уборки станут пер. Маслозаводской, территория около АГЗС на набережной р. Ока (левый берег), Автовокзальная площадь, территория около дома № 235 по ул. Комсомольской, площадка перед городским Домом культуры (ул. Комсомольская, 261а), детская площадка по адресу ул. Комсомольская, 206 (в районе автовокзала).

Жителей Железнодорожного района приглашают присоединиться к уборке ул. Электровозной и Старо-Московского шоссе, переулка Речного (в районе школы № 27), остановки напротив дома № 5 по ул. Паровозной.

В Северном районе уборка пройдет на ул. Рощинская, д. 31, остановка «Поликлиника», в сквере Орловских партизан, скульптуре «Металлург», в районе остановки «Троллейбусное депо», около магазина «Магнит».

В Советском районе уборка пройдет на участках возле территорий около памятника Л.Н. Гуртьеву, памятника И.А. Бунину, стелы Воинской славы, памятника А.В. Горбатову, ТЦ «Европа», возле дома № 2 по ул. Генерала Жадова.

 

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Опубликовано 18 Окт 2018 в 15:36. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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